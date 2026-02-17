Aggressioni a due sindacalisti di Reggio e Cosenza, la UIL: ‘Violenza inaccettabile’

I due uomini sono stati bersaglio di vili atti intimidatori e aggressioni durante lo svolgimento della propria attività lavorativa

La UIL di Reggio Calabria, nella persona del suo Segretario Generale Giuseppe Rizzo, esprime la più profonda indignazione e la massima solidarietà ai colleghi e rappresentanti della Uiltrasporti di Reggio Calabria e Cosenza. I sindacalisti sono stati bersaglio di vili atti intimidatori e aggressioni durante lo svolgimento della propria attività lavorativa.

“Non possiamo più tollerare che l’impegno civile e la tutela dei diritti dei lavoratori diventino motivo di rischio per l’incolumità personale”, si legge nella nota. Quanto accaduto è considerato un attacco diretto a tutto il movimento sindacale e ai valori di democrazia e legalità.

Una scia di violenza inaccettabile

Questi episodi non sono casi isolati, ma si inseriscono in un clima di crescente tensione che vede i rappresentanti dei lavoratori troppo spesso esposti a violenze. La Segreteria ribadisce che la sicurezza non è un costo, ma un diritto inalienabile che istituzioni e aziende devono garantire prioritariamente.

Viene rinnovato il supporto incondizionato ai lavoratori coinvolti:

Maurizio Fumante , lavoratore della Zenith appalti ferroviari.

, lavoratore della Zenith appalti ferroviari. Gianluca Rango, della Rende Servizi.

Tolleranza zero e stato di agitazione

“Auspichiamo che le autorità competenti facciano piena luce sugli accaduti e che i responsabili di tali gesti vengano individuati e perseguiti con la massima severità”.

La UIL resterà vigile e pronta a sostenere ogni iniziativa e stato di agitazione necessario per difendere la dignità e la sicurezza del personale. Il sindacato conclude con un appello perentorio: “Diciamo Basta! Condanniamo ogni forma di violenza! Pretendiamo il diritto alla sicurezza!”.