Reggio, Incontriamoci Sempre porta le uova pasquali ai bambini del GOM

In un momento particolare dove il mondo è attraversato da guerre funeste e, purtroppo ahimè, tanti bambini muoiono sotto le bombe, con il pensiero per chi soffre, l’associazione Incontriamoci Sempre, con le Uova Pasquali, cerca di portare un sorriso ai bambini, un segno di Amore, Pace e Speranza.

Martedì 15 aprile, primo appuntamento al reparto di Pediatria del GOM di Reggio Calabria

Primo appuntamento è martedì 15 aprile alle ore 11,00 al reparto di Pediatria del Gom di Reggio Calabria, con la presenza del direttivo dell’associazione, del Presidente Onorario, il Dott. Nuccio Macheda Primario del reparto di Anestesia ed UOC del Gom, la garante della salute la Dott.ssa Anna Maria Stanganelli, la Dott.ssa Rosy Versace dirigente FS, i pasticceri Reggini dell’Apar e le Aquile protezione civile di Nino Monteviso ed alcuni volontari de I Pagliacci Clandestini.

Mercoledì 16 aprile: festa e solidarietà al Centro Famiglie “La Collina degli Angeli”

Altro appuntamento è mercoledì 16 aprile alle ore 16.30. L’Associazione Tra Noi Calabria APS nei locali del Centro Famiglie La Collina degli Angeli vivrà un momento di festa e solidarietà con l’Associazione Incontriamoci Sempre ODV che, con grande spirito solidale, consegnerà ai nostri bambini delle uova di Pasqua.

Dieci anni di impegno per i bambini in difficoltà

L’Associazione Tra Noi Calabria APS sostiene da 10 anni famiglie con fragilità, sostenendole con diverse attività tra le quali l’affiancamento scolastico e i laboratori pomeridiani grazie ai quali 15 bambini sono seguiti costantemente dai suoi volontari.

Per l’occasione la Cartoleria Paper Store di Via S. Caterina donerà materiale didattico scolastico per i bambini. Si ringrazia anche la presenza dei pasticceri Reggini dell’Apar con il suo Presidente Antonello Fragomeni, il direttivo ed i soci Apar, il supermercato Conad di Via S. Caterina e la pregiata Azienda Monardo, grazie soprattutto alla sensibilità del suo Patron Mimmo Monardo.