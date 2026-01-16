Emergenza freddo a Reggio: porte aperte all’Urban Center per le persone senza fissa dimora

La Giunta comunale di Reggio Calabria ha deciso di destinare temporaneamente la struttura dell’Urban Center all’accoglienza notturna delle persone senza fissa dimora presenti sul territorio comunale per il periodo invernale, da ieri 15 gennaio al 28 febbraio, e comunque limitata ai periodi caratterizzati da condizioni climatiche critiche o emergenziali.

L’atto di indirizzo deliberato dalla Giunta demanda la gestione operativa dell’accoglienza al Settore Welfare del Comune, in collaborazione con la Protezione Civile comunale, le associazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore operanti nel settore dell’assistenza alle persone fragili.

Com’è noto, il Comune di Reggio Calabria, da diversi anni, è impegnato nell’ambito dell’accoglienza delle persone senza fissa dimora, per le quali è già attiva una casa di accoglienza notturna che mette a disposizione 15 posti letto. Nel corso dell’ondata di freddo che sta interessando il territorio, però, ha manifestato richiesta di accesso alla struttura un numero di persone superiore alla capienza della stessa.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario, a integrazione dei servizi di accoglienza esistenti, individuare un ulteriore spazio comunale idoneo, facilmente accessibile e immediatamente utilizzabile, al fine di assicurare misure di protezione temporanee e garantire una risposta immediata alle persone più fragili.

Urban Center come struttura temporanea per l’emergenza freddo

L’Urban Center del Comune, per le sue caratteristiche strutturali, logistiche e funzionali, è stato valutato come luogo idoneo a essere temporaneamente utilizzato quale sito straordinario di tutela umanitaria per l’accoglienza notturna durante l’emergenza freddo.

Nella delibera si specifica che l’utilizzo della struttura avrà carattere temporaneo ed emergenziale, strettamente limitato alle ore notturne, senza alterazione della destinazione istituzionale dell’immobile.