Albero divelto in via Enotria, Merenda: ‘Qualcuno cerca di distruggere ma noi costruiamo e ricostruiamo’

Il consigliere delegato al decoro urbano denuncia un "episodio vandalico e purtroppo non isolato"

“Registriamo un episodio vandalico, purtroppo non isolato, che cerca di rallentare il percorso di rilancio di questa città. A chi cerca di demolire, deturpare e disfare le azioni messe in campo dall’amministrazione Falcomatà, rispondiamo con forza e convinzione ribadendo che non arretriamo di un millimetro, anzi, che rilanciamo, ricostruendo laddove qualcuno cerca di distruggere” – sono parole di disappunto ma che denotano anche convinzione, quelle del Consigliere delegato al ‘Decoro urbano, parchi e giardini’ Massimiliano Merenda.

Un gesto vandalico che colpisce la riqualificazione del verde urbano

Merenda sottolinea: “Quello di oggi, perpetrato tra l’altro in prossimità della Caserma della Guardia di Finanza, si aggiunge ad altri episodi vandalici riguardanti una serie di iniziative legate al progetto di riqualificazione dei ‘Viali alberati – Reggio nord’, attraverso cui, il Comune di Reggio Calabria sta mettendo in campo una programmazione riguardante il verde e il decoro urbano, seguendo una strategia di più ampio respiro volta a rendere più green i quartieri della nostra città”.

Spazi urbani più vivibili e sviluppo sostenibile

“Stiamo lavorando ad un modello di organizzazione territoriale – continua Merenda – che mira a rendere gli spazi urbani più vivibili e integrati tra loro, tutelando, valorizzando e accrescendo il patrimonio ambientale della città; per questo, non permetteremo a nessuno di ostacolare lo sviluppo sostenibile al quale sta puntando fortemente questa amministrazione”.

Denuncia e controlli per individuare i responsabili

“Il settore ambiente del Comune di Reggio Calabria – conclude la nota – sporgerà denuncia presso le autorità competenti e con l’ausilio delle telecamere, si spera, sia fatta luce al più presto sulla responsabilità di questo stupido ed insensato gesto”.