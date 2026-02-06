Reggio, Versace: ‘Lavoro encomiabile dei Carabinieri per biodiversità e risorse forestali’

“Risulta sempre apprezzabile la scelta del Comando Calabria, di coinvolgere amministrazioni pubbliche, istituzioni accademiche e scolastiche, enti locali e associazioni, per illustrare l’importante attività operativa dei Carabinieri Forestali, che certifica un lavoro encomiabile contro i reati che attentano alla biodiversità del nostro territorio e soprattutto alle risorse forestali della nostra regione”.

Sono le parole del Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace a margine della conferenza che si è tenuta questa mattina nello storico Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabria in occasione della presentazione dell’attività del Comando Regione Carabinieri Forestale “Calabria”. Nella stessa occasione è stato presentato anche il Calendario C.I.T.E.S. 2026 realizzato dal Raggruppamento Carabinieri CITES del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

Presente anche il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Domenico Battaglia.

“Un plauso allo sforzo dei Carabinieri Forestali che – ha aggiunto Versace – nel ribadire l’importanza della gestione sostenibile delle foreste, valorizzano quel ruolo irrinunciabile che il nostro patrimonio boschivo rappresenta, nel mitigare i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico, specialmente nelle regioni come la Calabria, altamente esposta al rischio”.

