City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggio, Versace: ‘Lavoro encomiabile dei Carabinieri per biodiversità e risorse forestali’

Il Sindaco f.f. della Città Metropolitana alla presentazione dell’attività operativa del Comando Carabinieri Forestali Calabria: "Valorizzano quel ruolo irrinunciabile che il nostro patrimonio boschivo rappresenta"

06 Febbraio 2026 - 08:22 | Comunicato Stampa

carabinieri forestali

“Risulta sempre apprezzabile la scelta del Comando Calabria, di coinvolgere amministrazioni pubbliche, istituzioni accademiche e scolastiche, enti locali e associazioni, per illustrare l’importante attività operativa dei Carabinieri Forestali, che certifica un lavoro encomiabile contro i reati che attentano alla biodiversità del nostro territorio e soprattutto alle risorse forestali della nostra regione”.

Sono le parole del Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace a margine della conferenza che si è tenuta questa mattina nello storico Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabria in occasione della presentazione dell’attività del Comando Regione Carabinieri Forestale “Calabria”. Nella stessa occasione è stato presentato anche il Calendario C.I.T.E.S. 2026 realizzato dal Raggruppamento Carabinieri CITES del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.

carabinieri forestali

Presente anche il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Domenico Battaglia.

“Un plauso allo sforzo dei Carabinieri Forestali che – ha aggiunto Versace – nel ribadire l’importanza della gestione sostenibile delle foreste, valorizzano quel ruolo irrinunciabile che il nostro patrimonio boschivo rappresenta, nel mitigare i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico, specialmente nelle regioni come la Calabria, altamente esposta al rischio”.

Leggi anche

“Pertanto, di fronte a queste sfide – ha concluso il Sindaco facente funzioni – come amministratori non possiamo sottrarci all’impegno della sensibilizzazione ambientale, attraverso la quale far aumentare la responsabilità e la consapevolezza nel limitare l’impatto dei consumi umani sulle risorse forestali di cui dispone la nostra regione. Solo così sarà possibile garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni”.

CarabinieriCarmelo VersaceCittà Metropolitana di Reggio CalabriaComune di Reggio CalabriaConvitto T. CampanellaReggio Calabria Politica