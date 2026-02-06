Reggio, Versace: ‘Lavoro encomiabile dei Carabinieri per biodiversità e risorse forestali’
Il Sindaco f.f. della Città Metropolitana alla presentazione dell’attività operativa del Comando Carabinieri Forestali Calabria: "Valorizzano quel ruolo irrinunciabile che il nostro patrimonio boschivo rappresenta"
06 Febbraio 2026 - 08:22 | Comunicato Stampa
“Risulta sempre apprezzabile la scelta del Comando Calabria, di coinvolgere amministrazioni pubbliche, istituzioni accademiche e scolastiche, enti locali e associazioni, per illustrare l’importante attività operativa dei Carabinieri Forestali, che certifica un lavoro encomiabile contro i reati che attentano alla biodiversità del nostro territorio e soprattutto alle risorse forestali della nostra regione”.
Sono le parole del Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace a margine della conferenza che si è tenuta questa mattina nello storico Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” di Reggio Calabria in occasione della presentazione dell’attività del Comando Regione Carabinieri Forestale “Calabria”. Nella stessa occasione è stato presentato anche il Calendario C.I.T.E.S. 2026 realizzato dal Raggruppamento Carabinieri CITES del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri.
Presente anche il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria Domenico Battaglia.
“Un plauso allo sforzo dei Carabinieri Forestali che – ha aggiunto Versace – nel ribadire l’importanza della gestione sostenibile delle foreste, valorizzano quel ruolo irrinunciabile che il nostro patrimonio boschivo rappresenta, nel mitigare i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico, specialmente nelle regioni come la Calabria, altamente esposta al rischio”.
“Pertanto, di fronte a queste sfide – ha concluso il Sindaco facente funzioni – come amministratori non possiamo sottrarci all’impegno della sensibilizzazione ambientale, attraverso la quale far aumentare la responsabilità e la consapevolezza nel limitare l’impatto dei consumi umani sulle risorse forestali di cui dispone la nostra regione. Solo così sarà possibile garantire un futuro sostenibile alle prossime generazioni”.