Metro City al lavoro sulle strade del comprensorio jonico: sopralluoghi a Stilo, Camini, Canolo e Gioiosa

Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace insieme al Consigliere Metropolitano Salvatore Fuda e ai tecnici del Settore Viabilità Tito Misefari e Nicola Rodi hanno effettuato una serie di sopralluoghi sul versante jonico del territorio metropolitano.

La squadra della Metrocity ha iniziato il suo tour dalla SP 96 in località Comune di Stilo – Camini, dove, alla presenza dei sindaci di Stilo e Camini, rispettivamente Giorgio Tropeano e Giuseppe Alfarano, sono stati consegnati i lavori tanto attesi di rifacimento del tratto stradale comprensivo di opere idrauliche, messa in sicurezza di versanti e scarpate per un importo complessivo di quasi 800 mila euro, dopo oltre 15 anni dalla sua chiusura.

“Oggi vince la squadra, vince il territorio – ha affermato il vicesindaco Versace – vincono due comunità che per tanto tempo hanno dovuto subire quello che purtroppo tanti dei nostri borghi si trovano a vivere quotidianamente sotto l’aspetto viario. Due comunità come quella di Stilo e di Camini che erano completamente divise tra loro e che per raggiungere l’una dall’altra, ci si impiegava più di 40 minuti e che oggi invece possono coordinarsi con solo 15 minuti di percorrenza. Una strada che viene completamente rivista soprattutto in termini di sicurezza oltre che bella da vedere. Devo ringraziare in primis il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà per la fiducia ed i due sindaci che hanno avuto la pazienza, correttezza che spesso non appartiene a tanti alle nostre latitudini, di attendere insieme alle loro comunità, comunità che nonostante le difficoltà e i disagi oggettivi dopo oltre 15 anni rivedono la possibilità di dare un senso a dei borghi che ce la stanno mettendo tutta per cercare di primeggiare ed esportare fuori dai loro confini la loro cultura, storia, peculiarità di cui noi siamo orgogliosi e di cui gode tutto il territorio metropolitano”.

Prossimi lavori sulla SP 85 a Canolo

La giornata è poi proseguita a Canolo, dove, sempre con la partecipazione del geometra Misefari, il vicesindaco ha incontrato il sindaco di Canolo Francesco La Rosa ed il tecnico del Comune ingegnere Pietro Fazzari, al fine di coordinarsi sui prossimi lavori da eseguire sulla SP 85 “Siderno Sup – Agnana – Canolo”, intervento che prevede:

Lavori di pulizia della sede stradale, cunette

Fornitura e posa di barriere stradali

Fornitura di tappetino stradale

per un importo complessivo di 101.370,03 euro. Questo primo intervento nasce dalla concretezza della Metrocity che già qualche settimana addietro aveva preannunciato questo ulteriore finanziamento, smentendo nei fatti le dichiarazioni dei locali amministratori riportate sulla stampa a seguito del sopralluogo effettuato, ricordando alle stesse comunità interessate, Canolo-Agnana-Siderno, che altri investimenti hanno riguardato il loro territorio nel breve tempo, con somme già in parte spese dalla Città Metropolitana, per un totale di circa 500.000,00 euro.

Il vicesindaco si è poi recato insieme al tecnico della Città Metropolitana geometra Nicola Rodi per la consegna ed inizio lavori della SP 122 DIM. Gioiosa – Prisdarello alla ditta esecutrice. Erano presenti il sindaco di Gioiosa Luca Ritorto ed il Consigliere Metropolitano Salvatore Fuda, oltre alla presenza di numerosi concittadini.

Lavori sulla SP 122 Gioiosa – Prisdarello

L’intervento, volto a risolvere le principali criticità secondo un iter progettuale articolato, prevede:

Tratti compresi tra km 9+700 e km 9+750: Demolizione e ricostruzione dell’intero pacchetto stradale

Opera idraulica per lo scolo delle acque che attraversa l’infrastruttura viaria

Realizzazione di segnaletica orizzontale Tratto compreso tra km 10+400 e km 10+500: Demolizione e ricostruzione dell’intero pacchetto stradale

Pulizia di zanelle o bordi cordonati, pulizia dei canali di scolo

Realizzazione di intervento stabilizzante con geostuoia

Realizzazione di segnaletica orizzontale Tratto compreso tra km 10+600 e km 10+800: Demolizione e ricostruzione dell’intero pacchetto stradale

Pulizia di zanelle o bordi cordonati, pulizia dei canali di scolo

Installazione di barriera a bordo laterale

Realizzazione di segnaletica orizzontale Tratto alla km 11+200: Installazione barriera a bordo laterale

Nell’intero tratto sarà eseguita anche la pulizia delle cunette e la scarifica del manto bituminoso e ricarica, entrambe da individuare e valutare in fase di direzione lavori.

“Un intervento necessario – afferma Versace – atteso e sollecitato da molti anni, al fine di garantire la sicurezza della circolazione per la popolazione interessata e per i tanti pendolari che quotidianamente viaggiano sulle strade. Sono circa 300 i residenti che per tanto tempo hanno visto nella percorrenza di questo tratto stradale la pericolosità ed un ostacolo allo stesso tempo, come diversi sono stati i disagi che per decenni i turisti che in massa hanno affollato la cittadina di Gioiosa e le sue affascinanti colline hanno dovuto subire. Anche in questo caso è stato fondamentale il lavoro fatto in sinergia con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ritorto ed il Consigliere Metropolitano Salvatore Fuda, che hanno fatto sì che anche questo importante risultato sia stato raggiunto in un lasso di tempo considerevolmente adeguato, ricordando che questa amministrazione si è data nel suo secondo mandato del 2020, tra le sue priorità, quello di intervenire sulle criticità storiche del settore viario”.

Nelle sue conclusioni, il vicesindaco metropolitano ha fatto ulteriore appello alla Regione Calabria, sostenendo la causa portata avanti dal sindaco Falcomatà per il trasferimento delle funzioni delegate alla Metrocity, trasferimento che significherebbe maggiori risorse umane e finanziarie.