Reggio, approvata la delibera per nuove telecamere con IA nei quartieri a rischio

“Abbiamo sempre ritenuto prioritario ed urgente mettere al centro dell’agenda politica la sicurezza dei nostri cittadini, supportando la necessità di procedere con un sistema di controllo da parte del nostro corpo di Polizia Municipale nel territorio cittadino; anche di deterrente rispetto ad azioni di inciviltà che, in alcune zone della città, sembrano essere divenute ormai delle condotte normali”.

Queste le dichiarazioni nella nota stampa del Gruppo Consiliare R.E.D. a Palazzo San Giorgio.

Nell’ambito del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 recante “Patti per l’attuazione della sicurezza urbana e installazione di sistemi di videosorveglianza” la giunta comunale guidata da Giuseppe Falcomatà con la delibera 120 del 26/05/2025- adotta la proposta progettuale per la collocazione di tecnologie avanzate di controllo in alcune aree cittadine specifiche che di fatto erano zone a rischio (Cedir, Piazza Orange, Largo G. Canonico, bretelle del Calopinace).

Il sistema di videosorveglianza comunale in atto operativo è fondamentale per svariate attività investigative ma anche come elemento di prevenzione con una tecnologia avanzata con supporto di Intelligenza Artificiale per come anche discusso ed attenzionato da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha più volte sollecitato l’Amministrazione Comunale a fare uno sforzo finanziario che potesse concretizzarsi in azioni per l’aumento della sicurezza reale e percepita.

“Con questo atto deliberativo – spiegano i consiglieri del Gruppo RED – si dà il via ad un potenziamento complessivo e generale che sarà di supporto anche alle attività di prevenzione e controllo dei fenomeni di inquinamento ambientale e di contrasto alla microcriminalità nel territorio comunale. La stagione estiva è alle porte – proseguono Versace e Castorina – pertanto insieme all’assessore Burrone ed al settore Ambiente è stato programmato un calendario di pulizia straordinaria sia nelle zone a rischio che nelle nostre spiagge dove, per troppo tempo, ha regnato l’incuria e l’abbandono nonostante i vari sforzi profusi”.

