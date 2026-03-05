Reggio, colpo da 50 mila euro con un gratta e vinci
La vincita in un esercizio del centro
05 Marzo 2026 - 16:20 | Comunicato Stampa
Calabria a segno con il Gratta e Vinci New Extra Tutto Per Tutto. Negli ultimi giorni, riporta Agipronews, a Reggio Calabria è stato centrato un colpo da 50mila euro presso l’esercizio in via Nicola Miraglia, 6.
Il settore del gioco prosegue la fase di sostanziale stabilità nei punti vendita attivi in Calabria: secondo i dati elaborati da Agipronews, la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è rimasta ai livelli dell’anno precedente, pari a circa 450 milioni di euro. In crescita, invece, le lotterie istantanee, passate dai 77 milioni del 2023 agli 83 milioni del 2024 (+7,7%).
Leggero aumento anche della spesa nei punti vendita in provincia di Reggio Calabria: nell’ultimo anno è stata raggiunta la quota di 145 milioni di euro, in aumento del 3,5% rispetto ai 140 milioni dei dodici mesi precedenti.
Numeri in Calabria e in provincia di Reggio Calabria
Secondo quanto riportato da Agipronews, il quadro regionale evidenzia:
- Spesa complessiva in Calabria: circa 450 milioni di euro, stabile rispetto all’anno precedente
- Lotterie istantanee: da 77 milioni (2023) a 83 milioni (2024), pari a +7,7%
- Provincia di Reggio Calabria: 145 milioni nell’ultimo anno, +3,5% rispetto ai 140 milioni dei dodici mesi precedenti.