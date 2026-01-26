Ciclone Harry, Ferro: ‘Orgogliosi del funzionamento della macchina della prevenzione’

La presenza in Calabria del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci conferma ancora una volta l’attenzione e l’impegno concreto e costante del Governo Meloni nei territori colpiti dal ciclone Harry.

Un’attenzione che si è manifestata fin dalle prime ore dell’emergenza, con il sopralluogo del Capo della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano a Catanzaro e che, con la visita nel Reggino, consente al Governo di avere un quadro complessivo e puntuale su gran parte del territorio colpito.

Leggi anche

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Wanda Ferro , al termine della visita effettuata ieri mattina insieme al ministro.

L’incontro con i sindaci e lo stato di emergenza

“Nel corso dell’incontro con i sindaci a Melito Porto Salvo – ha aggiunto Ferro – il ministro Musumeci ha ribadito che gli amministratori locali possono già adottare ordinanze urgenti per rimuovere situazioni di grave pericolo e garantire la sicurezza, anche nelle more della copertura finanziaria, anticipando interventi indispensabili per la tutela delle comunità. Ora si apre la fase dello stato di emergenza nazionale, che sarà dichiarato domani dal Consiglio dei ministri, dopo la richiesta di un primo stanziamento di 300 milioni avanzato dal presidente Roberto Occhiuto . Le prime risorse messe a disposizione dal Governo serviranno a fronteggiare l’emergenza e a ripristinare le funzionalità essenziali, in raccordo diretto tra Regione e Comuni. Lo stato di emergenza – sottolinea il Sottosegretario – consentirà di attivare strumenti straordinari e procedure semplificate. Alcuni interventi potranno essere realizzati immediatamente, mentre per altri, come la sospensione di obblighi fiscali, mutui e il ristoro dei danni a famiglie e imprese, sarà necessario il coinvolgimento di più ministeri, in un’azione coordinata dell’intero Governo”.

Il coordinamento istituzionale e la difesa delle coste

“Desidero sottolineare – prosegue Ferro – il ruolo determinante svolto dal presidente Occhiuto, che fin dalle prime ore dell’emergenza ha garantito una presenza costante sul territorio e un coordinamento efficace con la Protezione civile, i sindaci e il Governo nazionale. La tempestiva richiesta dello stato di emergenza e l’azione di raccordo istituzionale hanno consentito di affrontare la fase più critica con rapidità ed efficacia. Condivido inoltre la posizione del presidente Occhiuto sulla necessità che la difesa delle coste diventi una competenza dello Stato: si tratta di interventi strategici e strutturali, che richiedono risorse ingenti e una visione nazionale, perché investire oggi nella prevenzione significa evitare domani costi ben più elevati per la ricostruzione. L’impegno del Governo è quello di tenere insieme la gestione dell’emergenza e la prospettiva della ricostruzione, rafforzando la sicurezza del territorio e affrontando in modo strutturale le fragilità, a partire dall’erosione costiera”.

Il Sottosegretario Ferro evidenzia infine con forza l’efficienza del sistema di prevenzione e di protezione civile: