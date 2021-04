Reggio torna in zona arancione, il sollievo dei commercianti: 'Finalmente, basta chiusure'

Finalmente zona arancione. Reggio Calabria riabbraccia un pezzo di normalità, nella speranza di poter gradualmente ritornare alla vita di un tempo. La vita che, dopo un anno e due mesi di pandemia, sembra preistoria. Alle difficoltà psicologiche nel dover affrontare chiusure e limitazioni, bisogna aggiungere le enormi problematiche vissute da imprenditori, commercianti e (in pratica) tutti i lavoratori non dipendenti pubblici.

Nel primo giorno di riapertura, CityNow ha fatto un giro sul Corso Garibaldi, intervistando alcuni commercianti.

"Questa apertura è stata inaspettata considerato il livello dei contagi. Fa piacere, speriamo in una voglia di ripresa da parte dei consumatori e al contempo in un miglioramento della situazione sanitaria", il pensiero di Willy Praticò, titolare del negozio 'Ciao Ciao'.

La musica, componente fondamentale della vita di tutti noi, viene scandita dalle note presenti all'interno del negozio 'Discomania'.

"Sono contento, finalmente abbiamo potuto riaprire i battenti. Dispiace per la situazione sanitaria, il livello di positivi e recuperi purtroppo rimane alto. Per noi è una liberazione poter riaprire, per fare dei bilanci è ancora presto ma speriamo in una crescita dei consumi da parte del pubblico", le parole di Domenico Cosentino.