Reggio, il Tempietto pronto a rinascere. Lavori quasi ultimati

La zona del Tempietto si rifà il look. I lavori sono quasi ultimati, profondo il restyling di tutta l’area situata nella parte finale del Lungomare Falcomatà.

Il sindaco Falcomatà nelle scorse settimane aveva fatto il punto della situazione e spiegato le idee dell’amministrazione comunale.

“Il progetto realizzato dal MArRc riporterà alla luce reperti archeologici che sono stati ospitati per tanti anni proprio al museo. Verranno esposti al Tempietto, potranno quindi essere ammirati da reggini e turisti. Il nuovo tempietto si arricchirà con questi reperti dal valore culturale e storico importante, un fatto apprezzabile per tutti coloro che usufruiranno di quello spazio. Il Tempietto diventerà anche meta culturale. Contiamo di renderlo fruibile per l’estate, vogliamo sia punto di riferimento anche per gli eventi dell’estate Reggina. E’ nostra intenzione realizzare un percorso recuperando l’antico basolato, che oggi è depositato presso il deposito legname alle spalle dello stadio, le parole di Falcomatà.

Leggi anche

Le parole di Falcomatà

Oggi il primo cittadino è tornato sull’argomento, pubblicando alcune immagini che rendono l’idea dei lavori vicini alla conclusione.

“Il tempietto è uno dei nostri luoghi del cuore. Aveva bisogno di cura e attenzione, ma soprattutto bisognava scegliere “cosa sarebbe stato da grande”… Adesso sta per diventare uno spazio verde, per lo sport, per l’arte, per la cultura, per stare insieme. I lavori procedono, mentre c’è sempre un gran sole a sorprenderci”, le parole di Falcomatà su Facebook.

Leggi anche

Il progetto generale, approvato dalla giunta Falcomatà, coinvolge circa tre ettari di area, con un investimento pubblico di 750 mila euro, a valere sui ‘Patti per il Sud’ e punta a completare l’intero nuovo fronte a mare cittadino che parte dal Parco Lineare Sud, per ricongiungersi con il Lungomare Italo Falcomatà e proseguire verso il centro del Waterfront di Zaha Hadid nell’area del Porto.

Al Tempietto sono previste un’area di percorsi benessere (circa 472 mq), un’area ‘My Equilibra’ (312 mq), con due aree ludico-sportive distinte mediante separazioni artificiali che consentiranno specifiche attività alle diverse fasce di età. Nel secondo lotto sarà installata una struttura caratterizzata dal design unico, con tecnologie produttive all’avanguardia. Le scelte progettuali hanno puntato con particolare attenzione all’ecosostenibilità.