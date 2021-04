Reggio, campagna vaccinale al Gom a pieno ritmo: arrivano medici e odontoiatri

Svolta positiva nella campagna vaccinale del Grande Ospedale Metropolitano che proprio di recente ha inaugurato il secondo Centro Vaccinazioni antiCOVID-19 del Presidio Ospedaliero “Riuniti” del Grande ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria.

Proprio ieri è stato dato l’ok alla delibera che di fatto certifica l’accordo di collaborazione tra il Gom e l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri che allarga e non di poco il team vaccinale in servizio al nosocomio cittadino.

Come si ricorderà, adibito in locali rinnovati e confortevoli nella parte dell’Ospedale “storico”, il nuovo Centro dispone di 3 sale vaccinazioni, per un totale di 20 punti di somministrazione, oltre l’ufficio del Coordinatore, la sala di accettazione, le sale di registrazione, la sala d’attesa, la sala d’osservazione, la sala di valutazione clinica e la stanza adibita con tutte le attrezzature necessarie per il pronto intervento.

Con l’accordo siglato L’ordine dei medici ha offerto al Gom 40 tra medici ed odontoiatri che volontariamente, e senza alcun contributo economico, andranno a coprire i turni di servizio per permettere alla macchina organizzativa un continuum sulle vaccinazioni.

Fino ad oggi infatti tutto il peso delle vaccinazioni era sulle spalle del personale del Gom che, già provato da turni estenuanti a causa della cronica carenza di personale, ha cercato di sopperire alle difficoltà facendo di necessità virtù.