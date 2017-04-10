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Reggio, conclusa la Festa del cioccolato artigianale targata ‘Choco Amore’ – FOTO

Migliaia di visitatori a Corso Garibaldi per il tour delle Feste nazionali del cioccolato, tra degustazioni, laboratori e spettacoli per bambini

10 Aprile 2017 - 17:19 | di Vincenzo Comi

Festa del cioccolato artigianale Choco Amore a Reggio Calabria

Si è appena concluso un weekend molto dolce, interamente dedicato a uno dei cibi più golosi di sempre: il cioccolato, adorato da grandi e piccini. Il tour delle Feste nazionali del cioccolato infatti ha fatto tappa in città con i Maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia che hanno dato vita a degustazioni, laboratori didattici e spettacoli per bambini. L’evento, promosso dalla Choco Amore, organizzato in stretta collaborazione con Confcommercio Reggio Calabria è stato patrocinato del Comune di Reggio Calabria.

Festa del cioccolato artigianale Choco Amore a Corso Garibaldi, Reggio Calabria, foto 1

Migliaia di visitatori a Corso Garibaldi

Sono stati in migliaia i visitatori incuriositi e soddisfatti che nelle tre giornate hanno affollato Corso Garibaldi per quello che può definirsi “un appuntamento consolidato”. Cittadini e turisti si sono immersi negli odori, colori e sapori del cioccolato artigianale che diversamente da quello industriale è senza aggiunta di additivi e conservanti, quindi, proposto “fresco”, conservando in se tutto il profumo e la fragranza del cioccolato “vero”.

Festa del cioccolato artigianale Choco Amore a Corso Garibaldi, Reggio Calabria, foto 2

Gastronomia, artigianato, cultura e divertimento. I Maestri Cioccolatieri, affiancati dai colleghi dell’APAR reggina, hanno presentato ricette, degustazioni e creazioni artistiche avvicinando i visitatori alla cultura del cioccolato, alla valorizzazione nonché al consumo responsabile e consapevole dei prodotti di qualità superiore. Un’arte dei Maestri cioccolatieri tramandata di padre in figlio ed arricchita dalle moderne tecniche di lavorazione. Squisitezza e unicità del prodotto dalle note proprietà terapeutiche insite nel cioccolato puro (come ad esempio la teobromina in esso contenuta), che deriva dai semi della pianta del cacao definito fin dai tempi dei Maya “Tehobroma Cacao” ovvero “il nettare degli dei” ed apprezzato per secoli per le sue proprietà curative ed antiossidanti.

Festa del cioccolato artigianale Choco Amore a Corso Garibaldi, Reggio Calabria, foto 3

La Choco Scultura di Stefano Comelli

Nel corso della manifestazione, il noto artista Stefano Comelli, che oramai da anni segue il tour delle Feste del cioccolato nazionali, ha realizzato, live, su un blocco di cioccolato di circa 80 kg, uno dei bronzi di Riace in scala 1 a 25. Al termine della manifestazione la “Choco Scultura” è stata donata al Comune reggino che a sua volta, tramite un’asta di beneficenza, là donerà all’Hospice “Via delle Stelle”.

Festa del cioccolato artigianale Choco Amore a Corso Garibaldi, Reggio Calabria, foto 4

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