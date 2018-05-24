Piazza Italia di Reggio Calabria sta ospitando l’evento finale regionale del programma di educazione imprenditoriale, “Impresa in azione“, organizzato da JA Italia.

Questa iniziativa, che ha coinvolto quest’anno circa 13.000 ragazzi tra i 16 e i 19 anni di tutta Italia, si pone tra gli obiettivi di sperimentare e rafforzare la competenza “imprenditoriale” delle giovani generazioni.

Da questa mattina studenti provenienti da tutta la Calabria, accompagnati dai docenti hanno presentato alla stampa, ai cittadini e alla giuria di esperti le loro start- up e i prototipi di idee innovative elaborate a scuola.

La delegazione organizzatrice è stata ricevuta a Palazzo San Giorgio, dal vice sindaco Armando Neri che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale per il sindaco Falcomatà, successivamente sono stati aperti gli stand in piazza.

L’assessore all’istruzione Anna Nucera e l’assessore alle attività produttive e politiche giovanili Saverio Anghelone, del Comune di Reggio Calabria hanno avuto tra l’ altro modo di apprezzare girando gli stand la vasta gamma di idee e soluzioni in fiera, che spaziano dal campo dell’enogastronomia e delle essenze fino a soluzioni hi-teck ad alto contenuto innovativo.

I ragazzi hanno infatti ideato prodotti o servizi innovativi, in piccola scala, ma soltanto un team al termine della giornata regionale di Reggio Calabria, sarà selezionato per prendere parte alla competizione nazionale che si svolgerà a Milano il prossimo 4 e 5 di giugno organizzata da Junior Achievement BIZ Factory.

Fonte: Ufficio Stampa Città di Reggio Calabria