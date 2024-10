Reggio – Inaugurazione sede Studio Arte. Falcomatà: ‘Uno spazio che torna vivo, ambiente che invita a fermarsi’ – FOTO

“Grazie a tutti voi. Come amministrazione non abbiamo fatto altro che rendere possibile ed il prima possibile tutto questo.Siete stati voi i più bravi a partecipare al bando e a vincerlo con un progetto bellissimo”.

Il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà si rivolge allo staff dell’associazione ‘Studio Arte‘ che nel pomeriggio di ieri ha inaugurato la nuova sede di Via Melacrino.

“E’ stato solo grazie alla vostra idea di recupero di questi spazi e al vostro progetto se oggi possiamo inaugurare la struttura. Oggi si vede la Reggio che non si vede – continua Falcomatà – Dobbiamo farla vedere sempre di più. I luoghi abbandonati diventano ‘non luoghi’. Avere recuperato questo luogo rappresenta un traguardo importante per l’intera città. L’ambiente di questi spazi è talmente accogliente che ci invita a fermarci. Uno spazio che torna ad essere vivo. Chi passa da qui non può andare via”.