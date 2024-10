Reggio, ‘Innamorarsi di Sbarre’ presenta il Carnevale 2020

L’associazione “INNAMORARSI DI SBARRE” presenterà “Il Carnevale 2020” presso la Palestra “Il Palloncino” in via Alaimo Stadio a Monte in collaborazione con Space Party e Bar San Francesco che vi proporrà le sue deliziose bontà.

Ore 17:00 Raduno mascherine, giochi, trucco bimbi,sfilata mascherine,musica e balli.

Un pomeriggio all’insegna del divertimento! Quota di partecipazione 5 euro!

Prevendita e INFO presso Bar San Francesco Via Sbarre Centrali 599 Reggio Calabria e presso la ludoteca Space Party in Via Sbarre Superiori diramazione Marconi n. 37.

NON MANCATE ! Un pomeriggio da dedicare a tutti i bambini!