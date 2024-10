Reggio, l’Aeroporto dello Stretto continua a crescere: +26,79% rispetto allo scorso anno

Una foto di archivio di aerei dell'Alitalia all' aeroporto milanese di Malpensa. ANSA/ARCHIVIO/DANIEL DAL ZENNARO/DRN

Dati confortanti e ottimistici per l’Aeroporto dello Stretto, paragonati a quelli di Giugno 2018.

Con ben 38.143 passeggeri, lo scalo è cresciuto del 26,79%. A trainare il settore i voli operati da Alitalia, con Roma Fiumicino che si conferma la principale destinazione con 19.456 passeggeri, seguita da Milano Linate, Bergamo e Torino. Questo è un risultato considerevole raggiunto grazie alla tenace attività di concertazione tra Sacal ed i vettori aerei.

I collegamenti da Reggio Calabria per Roma Fiumicino assicurano, infatti, all’utenza connessioni nazionali internazionali, consentendo anche ai numerosi turisti di raggiungere la punta della Calabria e di scoprirne le infinite bellezze naturali e culturali. Con l’attivazione, a breve, dei collegamenti diretti dal porto di Reggio Calabria per le Isole Eolie, i passeggeri in arrivo sullo scalo potranno godere di comodi transfer gratuiti dall’aeroporto al porto, e traghettare comodamente e velocemente con gli aliscafi della Liberty Lines.

Questo, l’ennesimo obiettivo raggiunto, grazie all’impegno della Sacal, che strategicamente ha inteso valorizzare tutti i punti di forza che l’aeroporto offre. Il positivo andamento di questa prima parte dell’anno è una premessa e una promessa di un sempre maggiore impegno della Sacal nei confronti gli aeroporti calabresi, che si confermano volano di crescita dell’intero comparto turistico della regione.