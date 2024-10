Reggio, le certezze del Pd: “Ottimo il lavoro di Falcomatà, sarà candidato sindaco”

“E’ bene ribadirlo senza esitazione che per tutto il gruppo dirigente e delle rappresentanze istituzionali del PD Giuseppe Falcomatà è il naturale candidato a sindaco per le prossime amministrative reggine.

Così come deve essere altrettanto chiaro che tale decisione non discende solo dall’appartenenza politica di Falcomatà, che pure è una figura di spicco del nostro partito a livello regionale e nazionale, ma è frutto soprattutto della grande capacità amministrativa dimostrata in questi anni in un contesto difficile e in condizioni finanziarie devastanti, di cui anche oggi il Consiglio comunale dovrà prendere atto per proporre soluzioni sostenibili per le casse comunali.

La buona amministrazione Falcomatà è resa palese ed incontestabile dai risultati che tutti i reggini possono valutare”.

Questo il messaggio di Giovanni Puccio, Coordinatore dell’Area Metropolitana del Pd.

“La costante azione di contrasto ad ogni forma di illegalità, la trasparenza sui bilanci, l’apertura di importanti opere pubbliche, il miglioramento dei servizi, il rilancio delle attività culturali, sociali ed economiche, i numerosi interventi per ridare dignità agli istituti scolastici e all’arredo urbano, l’ampliamento e rafforzamento della raccolta differenziata a difesa dell’ambiente, la costante attenzione al miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale.

Con un punto di merito relativo alla lotta al precariato che ha consentito di dare certezze a tanti lavoratori. Sono questi alcuni degli obiettivi conseguiti che non devono essere dimenticati e che, anzi, devono costituire la base della futura programmazione amministrativa, con la rinnovata guida di Falcomatà, allargata a tutte le forze sociali che intendono proseguire nel percorso virtuoso avviato.

In questi anni il sindaco e la sua amministrazione hanno anche dato senso concreto all’esigenza di trasparenza non limitandosi solo e doverosamente alla quotidiana attività a servizio della città ma aprendosi all’esterno e garantendo la più ampia partecipazione democratica a tutte le componenti dell’associazionismo e della società reggina in generale.

Una impostazione che è stata ampiamente apprezzata dai cittadini visto l’ottimo risultato ottenuto nelle recenti elezioni europee che hanno portato il PD ad essere il partito più votato in città, con un riconoscimento implicito ed incontestabile al lavoro svolto dall’amministrazione Falcomatà.

E in linea con l’azione di confronto e di trasparenza adottata il PD è pronto ad offrire alla città dello Stretto la sua proposta politica e programmatica per rafforzare i risultati già raggiunti e puntare ad una fase di ulteriore sviluppo economico, culturale e sociale.

Come sempre siamo pronti a consolidare ed allargare la coalizione perché riteniamo che, sulla base dell’attività portata a compimento, si trovino le ragioni fondamentali che consentano un ulteriore passo in avanti nella ricostruzione del tessuto democratico cittadino e nel garantire che etica e trasparenza restino i baluardi nella gestione della cosa pubblica.

Con tali fondate motivazioni, quindi, il Pd è pronto al confronto partendo da un solo punto fermo: la ricandidatura a sindaco di Giuseppe Falcomatà”.