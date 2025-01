Reggio Live Fest: lo speciale su Rai Play. Annunciate le date dell’edizione 2025

Il Reggio Live Fest approda su Rai Play grazie al servizio di Maria Cristina Zoppa, trasmesso da Rai Italia nella rubrica “Music Club” di Casa Italia. Al centro dell’attenzione, l’intervista al cantautore calabrese Sergio Cammariere, protagonista di uno storico concerto al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria davanti ai Bronzi di Riace, nell’ambito della rassegna “Museo in Fest”. Nello speciale, ora disponibile sulla piattaforma Rai, sono raccolti i saluti ai calabresi nel mondo di alcuni dei grandi ospiti del festival che, in sette serate consecutive, ha radunato oltre 100mila persone sul Lungomare reggino: da Max Gazzè a Ron, da Paolo Belli a Valerio Lundini, senza dimenticare le immagini live di Goran Bregovic e Fedez. Il servizio, andato in onda in tutto il mondo, è stato trasmesso anche da Rai2.

Una rassegna di successo e un futuro già in cantiere

Intanto, si è già messa in moto la macchina organizzativa per la nuova edizione del Reggio Live Fest, progetto della Show Net di Ruggero Pegna, realizzato grazie all’Avviso per il “Finanziamento di eventi e manifestazioni di grande interesse turistico, brand Calabria Straordinaria” del Dipartimento Turismo della Regione Calabria, con il sostegno di Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria. La prossima edizione si terrà nuovamente sul Lungomare Italo Falcomatà, dal 12 al 18 settembre, con la presenza di grandi nomi della musica italiana e internazionale.