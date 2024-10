Reggio, Mirko Lucisano pubblica il nuovo singolo ‘DDM’

“DDM” è l’ennesima scommessa di Mirko Lucisano, un cantautore diciottenne di Reggio Calabria, con la musica nel cuore sin da piccolissimo.

Il singolo uscito il 10 febbraio scorso, è la seconda pubblicazione a seguito dell’album “Aurora”, ed è stato apprezzato sin da subito da giovani e non solo, tanto da aver totalizzato nella prima settimana 100 mila stream su Spotify e i vari Digital Store. E’ stato aggiunto a diverse playlist italiane. Grazie alla presenza del brano, appunto, su Spotify, è possibile ascoltarlo da qualunque parte del mondo.

Il singolo descrive principalmente la vita dell’artista il quale racconta il suo vero essere e tutto ciò che si cela dietro un viso sempre sorridente e spensierato, ma che in realtà è tutto il contrario.

Durante la scrittura del brano, MK93, afferma che a guidare la sua vita siano 3 voci diverse le quali circolano nei meandri del suo “io”.

“Dopo la scrittura di “Pubblicità” che aveva significato un punto fermo a seguito di un periodo negativo -commenta Mirko ai microfoni di CityNow- la pubblicazione di “DDM” vuole significare rinascita. Un ringraziamento particolare va a tutte le persone che hanno ascoltato il pezzo e che hanno creduto in me sin dall’inizio. Ovviamente questo non è un punto di arrivo, ma un grande punto di partenza. A breve per tutti una sorpresa…’