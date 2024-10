Reggio – Natale 2019 sotto le stelle: il programma del Planetario Pythagoras

Dal 2 al 21 dicembre il Planetario è aperto, previa prenotazione, alle visite di scolaresche (di ogni ordine e grado) e di gruppi organizzati. L’iniziativa “Sotto le stelle di Natale 2019” ricade al’’interno della Terza edizione Festival calabrese dell’Astronomia: “Sulla via dei Greci di Calabria a riveder le stelle.

Il cielo come laboratorio di didattica, divulgazione, conservazione, recupero, conoscenza dei valori ambientali, culturali e paesaggistici della Calabria. Il progetto è stato presentato per la Selezione e il Finanziamento nell’ambito degli interventi della Regione per la valorizzazione del sistema dei Beni Culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria. Annualità 2019 – Tipologia 1.3 – Eventi innovativi non storicizzati.

SOTTO LE STELLE DI NATALE 2019

Venerdì 6 dicembre 2019, ore 17.00

Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria

“Pioggia di Stelle cadenti”

Prof. Marco Romeo

Venerdì 13 dicembre 2019, ore 10.00

Palazzo Corrado Alvaro

Premiazione della XII edizione del Concorso nazionale per l’infanzia

“In memoria di Olga: la vita oltre”

Martedì 17 dicembre 2019, ore 21.00

Planetarium Pythagoras Città Metropolitana

Il Cielo di Natale: spettacolo sotto le stelle del Planetario

a cura degli Esperti del Planetarium Pythagoras

Mercoledì 18 dicembre 2019, ore 17.00

Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria

“Il Cielo nella Bibbia”

Prof.ssa Angela Misiano

Sabato 21 dicembre 2019, ore 21.00

Planetarium Pythagoras Città Metropolitana

“Il racconto della Chimica”

Prof. Giuseppe Alonci

a seguire osservazione del Cielo con gli strumenti

Domenica 22 dicembre 2019, ore 20.30

Planetarium Pythagoras Città Metropolitana

SOLSTIZIO D’INVERNO

Saluti delle Autorità

Presentazione e video tematico: “Miti e leggende del Cielo d’Inverno: la costellazione di Orione”

Dott. Francesco Macheda

“Il Solstizio d’Inverno tra mito e scienza”

Prof.ssa Melania Borzumati

Premiazione delle Scuole partecipanti al Concorso nazionale “Quanto è stellata la Notte?”

Il Cielo al Planetario

a cura degli Esperti del Planetarium Pythagoras

Venerdì 27 dicembre 2019, ore 17.00

Planetarium Pythagoras Città Metropolitana

“Il Piccolo Principe tra le Stelle”

(ispirato all’opera di Antoine de Saint-Exupéry)

Spettacolo teatrale didattico a cura dell’attore Gianluigi Belsito

e del Direttore Planetario di Bari Pierluigi Catizone

Giovedì 2 gennaio, ore 18.00

Planetarium Pythagoras Città Metropolitana

“Rivista Cosmo: un nuovo strumento per l’Astronomia”

a cura di Salvatore Albano, astrofotografo

a seguire Spettacolo sotto le stelle del Planetario

Venerdì 3 gennaio 2020, ore 17.00

Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria

“Migrazioni cosmiche”

Prof. Giovanni Palamara

Sabato 4 gennaio 2020, ore 17.00

Castello Aragonese

“Con i Magi alla Capanna di Betlemme”

Prof.ssa Angela Misiano

a seguire osservazione del Cielo con gli strumenti

Domenica 5 gennaio 2020, ore 16.30

Planetarium Pythagoras Città Metropolitana

Una Befana stellare

Gioco a premi: quiz astronomico rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni

…e per tutti i bambini “Tombolata” con ricchi premi

Staff Planetario, conduce Marica Canonico

Lunedì 6 gennaio 2020, ore 19.00

Planetarium Pythagoras Città Metropolitana

Incontro aperto a tutti e dedicato alla Comunità di San Salvatore entro cui ricade il Planetario

“Sant’Agostino: la Creazione, la Scienza, il Tempo”

Prof.ssa Angela Misiano

Planetarium Pythagoras – Società Astronomica Italiana Sez. Calabria

Il Planetarium Pythagoras si trova a Reggio Calabria in via Margherita Hack (già Salita Zerbi, presso il Parco Mirella Carbone), a 100 metri dal Consiglio Regionale della Calabria e 1 Km dal Museo Archeologico Nazionale (dove sono esposti i Bronzi di Riace).