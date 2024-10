Reggio PlasticFree, Falcomatà incontra gli operatori commerciali

Plastic-free, il Comune di Reggio Calabria procede nel suo cammino verso l’adozione di un provvedimento, in stretta sinergia e concertazione con operatori commerciali, parti sociali e addetti ai lavori, per contingentare il più possibile l’uso della plastica sul territorio comunale.

Un primo incontro ha avuto luogo questa mattina a Palazzo Corrado Alvaro, alla presenza di alcune decine d’esercenti reggini e, tra gli altri, dei vertici di alcune associazioni di categoria, rappresentanti degli operatori commerciali della Città, e di una delegazione dei Verdi.

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha immediatamente puntualizzato lo spirito dell’incontro: «Non c’è alcun intento d’emanare un’ordinanza sindacale “dall’alto”, con la logica autoritativa o dell’imposizione, né tantomeno di penalizzare le attività commerciali che non intendano adeguarsi alle iniziative plastic-free. Vogliamo invece mettere in atto la massima concertazione – ha chiarito il primo cittadino – e utilizzare il criterio della premialità per quelle imprese che contribuiranno a perseguire un obiettivo cruciale per la tutela dell’ambiente e che, comunque, avrà forza di legge al più tardi nel 2021, in quanto già sancito da una specifica Direttiva dell’Unione europea che andrà recepita anche dal nostro Paese».