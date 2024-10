Reggio, presentazione VII edizione premio “Smorto”

Presso la sede dell’associazione culturale “Le Muse” di Reggio Calabria, nei giorni scorsi, si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della settima edizione del Premio Smorto. Giuseppe Livoti – presidente Muse – ha ricordato come la figura del noto professionista reggino, rivive da quasi 10 anni, attraverso l’operosità della moglie, la nota poetessa vernacolare reggina Rossana Rossomando che con passione ed affetto promuove un concorso ormai diventato un punto di riferimento per il Sud.

Il Premio, dedicato al dott. Domenico Smorto -continua Livoti- nasce dall’esigenza di valorizzare e promuovere la cultura, nei diversi ambiti della Letteratura (narrativa, poesia, saggistica), dell’Arte, della Ricerca e della Saggistica Storica e della Ricerca Medico-Scientifica nell’Italia Meridionale, intesa come promozione di quei valori culturali permanenti, nati dall’attento studio di problematiche e riflessioni sulla nostra terra e attinenti a un vasto pubblico interessato alla loro divulgazione.

La prof.ssa Rossana Rossomando ha presentato le nove sezioni del premio:– Sezione A – Ricerca Medico Scientifica Edita o inedita, Sezione B – Silloge di poesia edita o inedita in Lingua italiana riservato a poeti meridionali, Sezione C – Poesia Singola Edita o Inedita in Lingua Italiana riservata a Poeti Meridionali, Sezione D – Silloge di poesia edita o inedita in dialetto calabrese o meridionale riservato a poeti meridionali, Sezione E – Poesia Singola Edita o Inedita in Dialetto Calabrese o Meridionale riservato a poeti meridionali, Sezione F – Narrativa in Lingua Italiana Riservato a Narratori Meridionali, Sezione G – Saggistica di vario genere (letterario – artistico – sociale – filosofico – religioso – tradizioni e folklore ecc…) attinente al meridione, Sezione H – Ricerca Storica Meridionale, Sezione I – Pittura, Fotografia, Grafica dal titolo “Il Mare”: cromatismi naturali (senza distinzione di generi dal figurativo all’informale).

Il Regolamento è il seguente: Art. 1) Requisiti di partecipazione: possono partecipare ai Premi delle varie sezioni le opere pubblicate nei due anni antecedenti il 2019. Si accettano anche opere inedite rilegate pronte per la pubblicazione. Art. 2) Le giurie delle varie sezioni sono composte da 5 membri, scelti fra personalità di rilievo della Cultura, della Letteratura, delle Scienze e delle Arti. La Giuria del Premio di Pittura (Sez. I), è composta da tre membri. Art. 3) L’organizzazione del Premio è curata dalla Segreteria, così composta: – Prof.ssa Rossana Rossomando Smorto, fondatrice del Premio. – Prof. Giuseppe Livoti, Presidente dell’Associazione Culturale “LE MUSE” con sede in Reggio di Calabria; Prof. Dott. Matteo Galletta, Presidente del Premio; D.ssa Emanuela Elettra Smorto, fondatrice del Premio. Art. 4) Le Giurie dovranno indicare entro il 5 ottobre 2019, i finalisti (5 per ciascuna sezione) relativi alle varie sezioni del Premio ed entro il 10 ottobre i vincitori; Art. 5) Consegna dei premi.

La consegna dei premi ai vincitori delle rispettive sezioni avrà luogo in forma solenne. Gli stessi premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori nel corso della cerimonia di premiazione.

A tutti i concorrenti verrà consegnato un attestato di partecipazione. La cerimonia del Premio si svolgerà il 25 ottobre 2019 alle ore 17.00 presso la Sala Conferenze di Palazzo Alvaro della Città Metropolitana, P.zza Italia – Reggio Calabria. La quota di partecipazione, per ciascuna sezione, è stabilita in Euro 10.00, per spese di segreteria. I versamenti vanno effettuati con consegna diretta, presso la sede dell’AssociazioneLeMuse o in busta chiusa insieme agli elaborati, alla Casella Postale, 8.