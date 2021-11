Reggio, processo Miramare: arriva la sospensione per Falcomatà e l'ex giunta

La Prefettura di Reggio Calabria in data odierna, in seguito alla comunicazione da parte della Cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria del dispositivo della sentenza n. 2900/21 R.Sent., il Prefetto Mariani ha adottato - ai sensi dell’art. 11 c. 1 lett. a) del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 - dei provvedimenti di accertamento della sussistenza della causa di sospensione dalle cariche ricoperte nei confronti delle seguenti persone:

Giuseppe Falcomatà , Sindaco di Reggio Calabria e Sindaco metropolitano

, Sindaco di Reggio Calabria e Sindaco metropolitano Armando Neri , Consigliere comunale e Consigliere metropolitano

, Consigliere comunale e Consigliere metropolitano Giuseppe Marino , Consigliere comunale e Consigliere metropolitano

, Consigliere comunale e Consigliere metropolitano Antonino Zimbalatti , Consigliere comunale e Consigliere metropolitano

, Consigliere comunale e Consigliere metropolitano Saverio Anghelone , Consigliere comunale

, Consigliere comunale Giovanni Muraca, Assessore comunale