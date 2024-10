Reggio, secondo incontro di arte e architettura nella “fabbrica di S. Pietro”

Lunedì 3 giugno 2019, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e la collaborazione della stessa biblioteca, promuove il secondo incontro di arte e architettura nella “fabbrica di San Pietro”.

La prof.ssa Francesca Paolino, già prof. Associato di Storia dell’Architettura dell’Università “Mediterranea” Reggio Calabria, componente del Comitato Scientifico del Cis, attraverso un suo reportage fotografico ci condurrà nell’arte e nell’architettura della Basilica di San Pietro in Vaticano.

La Chiesa più grande del mondo sorge nel luogo dove, secondo la tradizione, fu sepolto l’apostolo Pietro nel 64 d. C. Il primo disegno della Basilica di San Pietro fu affidato a Donato Bramante (1444-1514) quando nel XVI secolo fu abbattuta per essere costruita in forme monumentali. Raffaello Sanzio, Antonio Da Sangallo, Baldassarre Peruzzi, Jacopo Vignola, Domenico Fontana, Carlo Maderno con i loro progetti contribuirono alla realizzazione della grande Cattedrale.