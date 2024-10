Reggio, traffico ferroviario interrotto in alcune zone della città

Terremoto Costa Viola delle 7.24 di oggi AGGIORNAMENTO.

Il Dott. Palmisani di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) comunica alla Sala Operativa Regionale Unica (SORU) della Protezione Civile della Regione Calabria che – per verifiche delle infrastrutture ferroviarie ed in via precauzionale – è stato interrotto il traffico ferroviario tra le stazioni di: Scilla, Mileto, Palmi, Bagnara e Villa San Giovanni.

Protezione civile Calabria