Reginaldo: ‘Chiuderò la carriera dopo aver portato la Reggina in A, anzi…’

Reggina in serie B e le attenzioni sul club ovviamente arrivano anche dai media nazionali. L’inviato Bruno Palermo di Sky Sport è venuto in città a raccogliere immagini e pareri sulla promozione degli amaranto. Queste le dichiarazioni dell’attaccante Reginaldo: “Una promozione voluta da tutta la città. Ho voluto la Reggina sin dal primo momento ed ho avuto ragione. In mezzo ci sono stati tutti questi problemi legati alla pandemia, adesso ci godiamo il momento di gioia, la società, i calciatori, i tifosi. Ci hanno fatto sudare un pò con tutti questi rinvii, ora siamo contentissimi.

La gente di Reggio è impressionante, voglio cercare di dare il mio contributo per portare la Reggina dove merita e quindi in serie A, poi possono pensare anche di smettere. Anzi, smetterò dopo il primo anno di serie A con la Reggina… (ride).