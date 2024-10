Regionali, Amalia Bruni: ‘Insieme costruiremo una nuova Calabria’

Amalia Bruni, candidata del Centrosinistra alla guida della Regione ha incontrato nel suo Comitato elettorale gli esponenti che compongono la coalizione per mettere a fuoco alcuni temi di primo piano.

“Innanzitutto stiamo lavorando in un clima costruttivo e sereno sugli ultimi punti del nostro programma dove ci sarà la massima attenzione su lavoro, sanità, scuola e ambiente ma non solo.

La nostra volontà non è quella già vista in passato di scrivere per riempire fogli bianchi, il nostro paradigma è la credibilità e naturalmente vogliamo partire da un programma che sia credibile e totalmente realizzabile. Insieme agli amici della coalizione stiamo anche mettendo a punto un tour per girare tutta la regione, dando modo alla gente di parlare, di spiegare e di esprimere le loro idee.

Il clima é buono, c’è tanto entusiasmo, soprattutto tra i giovani, il vento sta cambiando in favore di un rinnovamento reale e noi ascolteremo tutti perché, voglio dirlo sempre, insieme a tutti costruiremo la nuova Regione”.