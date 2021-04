Regionali in Calabria, pronta la candidatura dell'assessore Giovanni Muraca

Le manovre politiche legate alle prossime elezioni regionali calabresi sembrano subire uno stop prolungato. Sia il centrodestra che il centrosinistra sono in 'altre faccende affaccendati', la priorità al momento non risulta essere legata all'indicazione ufficiale dei candidati governatore delle due coalizioni. Nicola Irto e Roberto Occhiuto rimangono dunque in sella, almeno per il momento, in attesa di capire le evoluzioni future.

Se con lo spostamento delle elezioni regionali calabresi a ottobre c'è il tempo e la possibilità di far passare abbondante acqua sotto i ponti (evento necessario sia al centrodestra alle prese con le frizioni tra partiti, sia al centrosinistra con il potenziale asse con i 5Stelle da costruire) prima di ufficializzare i candidati governatori, lo stesso non può dirsi per i candidati al consiglio regionale.

Febbrili i movimenti interni alle due coalizioni in questo senso, alla ricerca dei profili migliori e possibilmente vincenti con i quali riempire le liste da presentare alle urne.

Per il centrosinistra è praticamente certa la candidatura di Giovanni Muraca, attuale assessore ai Lavori Pubblici al Comune di Reggio Calabria. Al suo secondo mandato con l'amministrazione Falcomatà, Muraca alle scorse comunali (inserito nella lista civica 'La Svolta') con ben 1023 voti è stato tra i candidati che hanno ottenuto più preferenze.

Ancora da capire il 'contenitore' (Partito Democratico o lista civica) che accoglierà la candidatura di Muraca alle prossime regionali. Ai microfoni di CityNow, l'assessore ai Lavori Pubblici non si sbilancia eccessivamente sulla propria candidatura