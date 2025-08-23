Regionali in Calabria, Baldino (M5S): ‘Fortunati ad avere Tridico candidato’

"Sarò al suo fianco ogni giorno in questa campagna elettorale, perché la sua battaglia è la mia, è la nostra, è di tutti quelli che credono e sperano in una Calabria libera", conclude Baldino

Vittoria Baldino è certa delle qualità di Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria del centrosinistra. La deputata del Movimento 5 Stelle elogia il collega di partito, europarlamentare, attraverso un post sui social.

“Quando dal podio iniziò a raccontare la sua storia nel gennaio 2018, Pasquale Tridico, designato Ministro del Lavoro del primo governo a 5 stelle, ho avuto un sussulto di orgoglio. Quel giorno, ascoltando quel giovane prof con l’accento familiare ho pensato a quanto noi calabresi possiamo essere forti e arrivare lontano, anche partendo dal basso, se lo vogliamo.

Quel ruolo poi fu della nostra Nunzia Catalfo. Un po’ troppo per un uomo come lui, cresciuto tra i banchi delle FGCI, entrare in un governo con la Lega. Meglio restare dietro le quinte a lavorare a leggi rivoluzionarie come il reddito di cittadinanza e il decreto dignità. Il resto è storia nota. Presidente dell’INPS negli anni più bui, poi brillante europarlamentare, capace di costruire percorsi, alleanze, idee straordinarie per il futuro dell’Europa. Quell’Europa diversa che ancora sogniamo”, le parole di Baldino.

La deputata del Movimento 5 Stelle, in lizza per strappare la candidatura poi finita a Tridico, prosegue evidenziando che la Calabria si trova adesso ad un bivio importante.

“Oggi è stato chiamato ad una missione ancora più grande, quella di candidarsi a cambiare il volto della nostra amata Calabria e di farlo davvero, non solo a parole. Sanità, trasporti, lavoro, sviluppo, assistenza sociale. C’è tanto da fare per la nostra Regione e con la competenza, la determinazione e la visione di chi non ha interessi, se non quelli dei calabresi, da difendere, si può far risorgere una terra che nulla ha da invidiare a quelle vicine e lontane oggi più avanti di noi.

E noi siamo stanchi di rimanere indietro solo perché qualcuno ha voluto così. E siamo stanchi di dover cedere alla rassegnazione che nulla possa mai cambiare. Possiamo cambiare se lo vogliamo. Ora dipende solo da noi.

Il 5 e 6 ottobre avremo la possibilità di scegliere una persona seria, onesta, limpida, capace, testarda. E saremo davvero fortunati ad avere Pasquale Tridico Presidente della nostra Calabria. Una delle migliori persone che conosca, sicuramente la migliore in questo momento per noi calabresi.

