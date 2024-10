Berlusconi in Calabria, Siclari (FI): ’Ultimo slancio verso la vittoria’

«Il nostro leader Silvio Berlusconi sarà in Calabria per chiudere un’entusiasmante campagna elettorale e dare lo slancio finale verso la vittoria che vedrà il centrodestra trionfare per dare un futuro alla Calabria».

Con queste parole il senatore forzista Marco Siclari annuncia con orgoglio la visita del presidente Berlusconi numero uno di Forza Italia in Calabria. Il senatore azzurro ha concluso:

«Questo è il momento giusto per tornare a sognare una Calabria migliore, costruire la strada per i nostri figli affinchè nessuno debba più scappare. Il nostro leader darà una sferzata di energia per concludere un percorso che porterà nuovamente la Calabria ad essere protagonista e a contare in Europa».