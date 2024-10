Regionali Calabria, Berlusconi: “Ci fidiamo di Occhiuto. Ne parlerò con Salvini”

Tiene banco la candidatura del centrodestra alle regionali in Calabria. Berlusconi difende la scelta di Occhiuto e invita la Lega a seguirlo

“Dobbiamo parlarne. Noi abbiamo sottoposto a due gruppi di avvocati le vicende che riguardano Mario Occhiuto e che vengono dalla giustizia calabrese. Ci hanno risposto entrambi che sono cose non solo lontane nel tempo, ma anche che assolutamente non danno alcuna preoccupazione».

LEGGI ANCHE

Lo ha detto Silvio Berlusconi a margine dell’iniziativa di Forza Italia in corso a Milano, parlando della candidatura proposta dal partito, quella di Occhiuto, per il centrodestra alle regionali della Calabria e su cui la Lega non concorda.

LEGGI ANCHE

«Quindi, avrò modo di parlare con Salvini e con i suoi uomini e vedremo. Io credo che anche loro si renderanno conto di qual è la vera situazione», ha detto Berlusconi riferendosi ai dubbi espressi dal leader del Carroccio sulla candidatura dell’attuale sindaco di Cosenza.