Regionali in Calabria, per il centrodestra pronto il tavolo. E anche la sorpresa? 

Roma Caput Mundi. Che la Calabria dovesse aspettare (se non subire) le trattative, discussioni e infine scelte politiche provenienti da Roma, non è mai stato un mistero. In occasione delle prossime elezioni regionali però la Capitale raddoppia il peso specifico e l’influenza sui candidati calabresi.

Ai consueti desiderata dei vertici dei vari partiti e le manovre interne al Governo, bisogna aggiungere la partita delle amministrative romane.Le regionali calabresi entrano a tutti gli effetti nel frullatore delle votazioni che si terranno nelle principali città italiane: Milano, Napoli, Bologna e Torino oltre Roma. Il centrodestra deve ancora individuare il candidato Sindaco della Capitale, ruolo che pesa parecchio nello scacchiere politico italiano, più di un Ministro.

Aggiungi un posto al tavolo

La richiesta di Giorgia Meloni (un tavolo di discussione da tenersi entro Pasqua con Lega e Forza Italia, per selezionare e dividersi le varie candidature) è rimasto tale. La sorpresa dentro l’uovo potrebbe però arrivare ugualmente a stretto giro di posta. Secondo quanto appreso da CityNow infatti, l’incontro tra i vertici dei partiti di centrodestra si terrà subito dopo Pasqua, certamente entro il mese di Aprile.

Dal tavolo di coalizione uscirà il nome del candidato Governatore della Regione Calabria. Le uniche due certezze attuali, ovvero il profilo di Roberto Occhiuto e la scelta ad appannaggio di Forza Italia, sono entrambe a rischio e pronte a dissolversi. Come già scritto su queste pagine, Occhiuto gode della granitica fiducia dei vertici di Forza Italia (sponsor di non poco conto) ma non piace agli altri partiti di coalizione e negli apprezzamenti circoscritti all’area calabrese di FI perde il duello interno con Gianluca Gallo.

L’altro fattore ad alto rischio per Occhiuto riguarda appunto la scelta del candidato Sindaco di Roma. Ad oggi, il partito di Silvio Berlusconi sembra in pole position per aggiudicarsi la contesa. I nomi più caldi sono quelli di Maurizio Gasparri e dell’ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, i diretti interessati si sono dichiarati ufficialmente indisponibili ma c’è chi giura che si tratta (per entrambi) di pretattica e volontà di non esporsi alla luce del sole.

La sorpresa (non proprio tale a dire la verità...) di Pasqua, in ritardo e non certo piacevole per il fratello del Sindaco di Cosenza, potrebbe essere proprio questa. Con Forza Italia a scegliere il candidato Sindaco di Roma, la scelta del Governatore calabrese toccherebbe quasi certamente a una delle altre due forze di coalizione. In questo caso, nessuna incertezza sui nomi: conferma di Nino Spirlì per la Lega (con gli alleati pronti a mettersi di traverso), Wanda Ferro per Fratelli d’Italia, con un appeal decisamente maggiore all’interno del centrodestra rispetto all’attuale presidente f.f.

Le carte sono sul tavolo, i nomi anche, la data dell’incontro tra i partiti di centrodestra si avvicina: non rimane quindi che aspettare cosa uscirà dal braccio di ferro a 3 con le varie pedine da sistemare sulla scacchiera delle amministrative. Infine, per quanto riguarda la data che vedrà gli elettori calabresi recarsi alle urne, secondo quanto appreso da CityNow sembra prevalere l’ipotesi di domenica 10 e lunedi 11 ottobre.