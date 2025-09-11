Regionali Calabria, Greco ringrazia la squadra IV di Reggio: ‘Grande attività sul territorio’

Filomena Greco, segretaria regionale di Italia Viva Calabria, promotrice ed anima della lista Casa Riformista–Italia Viva schierata al fianco di Pasquale Tridico presidente, nonché candidata al consiglio regionale nella circoscrizione di Cosenza, ringrazia e riconosce il lavoro che la squadra di Italia Viva sta svolgendo a Reggio Calabria.

“Antonino Nocera e Antonino Martino, rispettivamente segretario provinciale e cittadino di Reggio Calabria, il vice sindaco di Reggio Calabria Paolo Brunetti, meritano tutto il mio apprezzamento per la grande attività che stanno svolgendo sul territorio. Con loro voglio ringraziare anche i consiglieri comunali di Reggio Calabria Deborah Novarro e Giovanni Latella.