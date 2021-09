Regionali, Tajani: "Forza Italia chiederà stop commissariamento sanità in Calabria"

“Il commissariamento della sanità in Calabria non è più accettabile, non è più sostenibile. Negli ultimi 12 anni l’assessore regionale della sanità in Calabria è stato di fatto il ministro della Salute dei governi che si sono via via susseguiti a Palazzo Chigi. E la situazione anziché migliorare è sensibilmente peggiorata".

Lo afferma in una nota Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

"Adesso occorre voltare pagina, per risanare finalmente il debito, far ripartire gli investimenti, e costruire così un sistema che possa competere con le altre Regioni italiane.

All’indomani della vittoria di Roberto Occhiuto, che dal 5 di ottobre sarà il nuovo presidente della Regione Calabria, Forza Italia chiederà ufficialmente al governo nazionale di restituire immediatamente la sanità ai calabresi. Stop con il commissariamento oppure che sia proprio Occhiuto il nuovo commissario fino alla fine del commissariamento”.