Regionali Calabria, Spirlì fa un passo indietro. Durigon: ‘Esempio di passione e tenacia’

Il vicesegretario della Lega ringrazia l'ex presidente: “Grazie per l’impegno politico e la generosità, qualità preziose per il partito e per Salvini”

«Nell’ambito del percorso virtuoso che caratterizza le liste della Lega in Calabria a supporto di Roberto Occhiuto, desidero ringraziare pubblicamente Nino Spirlì. Con la sua decisione di ritirarsi dalla corsa elettorale, ha dimostrato ancora una volta senso di responsabilità e grande generosità: non un passo indietro, ma un passo avanti a sostegno del progetto Lega».

Lo dichiara il Sottosegretario Claudio Durigon, vice segretario federale della Lega, che ha voluto sottolineare come Spirlì abbia già dato prova del suo valore quando, dopo la prematura scomparsa di Jole Santelli, assunse la guida della Regione Calabria in un momento difficilissimo:

«Lo ha fatto con passione, tenacia e uno spirito di servizio che non potranno mai essere dimenticati. Per questo ribadisco la mia stima e il mio ringraziamento a Nino, certo che continuerà a contribuire, insieme agli iscritti, ai militanti e ai dirigenti della Lega, alla crescita del partito e alla costruzione di una Calabria protagonista».

Durigon si è detto convinto che l’impegno di Spirlì non si fermerà:

«Tanto sul piano locale, con nuove sfide, quanto a livello nazionale, mettendo a disposizione di Matteo Salvini e di tutta la Lega le sue qualità politiche, professionali e umane».

Leggi anche

Il profilo di Nino Spirlì

Antonino “Nino” Spirlì è stato presidente facente funzioni della Regione Calabria dalla prematura scomparsa di Jole Santelli, avvenuta il 14 ottobre 2020, fino alle successive elezioni del febbraio 2021. Prima di entrare in politica era editorialista e cronista, autore di programmi televisivi, e ha scritto per testate come Il Giornale e Corriere della Calabria. In Calabria era stato eletto con la Lega.