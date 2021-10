Regionali Calabria, Roberto Occhiuto vota a Cosenza

Hanno votato anche i due sfidanti Amalia Bruni (a Lamezia) e Mario Oliverio (a San Giovanni in Fiore)

Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, ha appena votato in una scuola elementare di Cosenza.

Lo rende noto l'ufficio stampa dell'on. Occhiuto.

Tanti i giornalisti presenti per immortalare il momento del voto da parte del leader del centrodestra.

Hanno già votato anche i rivali Amalia Bruni e Mario Oliverio. Luigi de Magistris ha invece votato a Napoli, per le elezioni amministrative del capoluogo campano. In questo momento è in viaggio verso la Calabria dove seguirà lo spoglio.