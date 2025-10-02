Regionali, Tridico nuovamente a Reggio con i leader nazionali del Csx
Si terrà nel cuore della città, il comizio finale della coalizione del centrosinistra
02 Ottobre 2025 - 11:52 | di Redazione
La campagna elettorale entra nel vivo. Giovedì 2 ottobre Pasquale Tridico sarà a Reggio Calabria per un importante appuntamento pubblico in vista delle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.
L’iniziativa si terrà alle ore 19:30 in Piazza Duomo e vedrà la partecipazione dei leader nazionali della coalizione progressista, a sostegno della candidatura di Tridico alla guida della Regione Calabria.
In caso di pioggia, l’evento si svolgerà all’Hotel Excelsior di via Vittorio Veneto.
Lo slogan scelto per la campagna, “Resta. Torna. CREDIAMOCI”, richiama la necessità di invertire la rotta dello spopolamento e ridare fiducia a una terra che chiede nuove prospettive di sviluppo.
La coalizione che sostiene Pasquale Tridico è composta da più forze politiche: Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Verdi Sinistra, Democratici Progressisti e Casa Riformista Calabria.
Con il voto ormai alle porte, l’appuntamento di Reggio Calabria sarà dunque un banco di prova significativo per misurare il sostegno popolare attorno al progetto politico progressista.