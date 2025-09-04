City Now

Regionali, Conte in Calabria per inaugurare la campagna elettorale di Tridico

Due gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni in vista delle elezioni regionali

04 Settembre 2025 - 10:20 | di Redazione

Giuseppe Conte M5S Reggio Calabria (13)

I prossimi 5 e 6 settembre il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, sarà in Calabria per inaugurare la campagna elettorale di Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il fronte progressista.

Venerdì 5 settembre, alle ore 16.00, Conte e Tridico parteciperanno all’inaugurazione della sede del Gruppo Territoriale del M5S a Cosenza (Via Piave n. 53); a seguire incontreranno cittadini e commercianti lungo Corso Mazzini.

Alle ore 19.00 faranno tappa a Crotone per un’iniziativa in piazza Marinai d’Italia.

Per sabato 6 settembre alle 12.00 è prevista una conferenza stampa a Catanzaro, all’Hotel Guglielmo (Via Azaria Tedeschi, 1).

