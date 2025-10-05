Regionali, a Reggio il trasferimento di alcuni seggi elettorali: l’elenco delle nuove sedi

Le raccomandazioni di AMPA venticinqueaprile e l'invito a consultare l'elenco delle nuove sedi

Anche quest’anno elettrici ed elettori di Reggio Calabria si troveranno davanti a edifici scolastici chiusi per inagibilità e dovranno recarsi presso seggi elettorali ubicati in scuole diverse da quelle indicate nelle tessere elettorali.

AMPA venticinqueaprile, nel ribadire l’appello già rivolto ai cittadini calabresi a recarsi alle urne per scegliere candidato Presidente e consiglieri regionali, informa gli elettori di Reggio Calabria che è necessario utilizzare i seggi elettorali indicati nell’avviso pubblicato sul sito del Comune di Reggio Calabria, che di seguito è riportato.

VISTA l’ordinanza Sindacale n. 78 del 04/10/2023 il plesso scolastico Pythagoras, sede di consultazioni elettorali, è stato dichiarato inagibile.

VISTA l’ordinanza sindacale n. 81 del 09/09/2024 avente per oggetto “Chiusura plessi per criticità in condizioni statiche” con la quale si disponeva la chiusura, tra gli altri, dei plessi “Galluppi” (sez. 39-44-45-47-48-121-152) e “Vitrioli” (sez. 139 e 193) sedi di sezioni elettorali;

VISTA la nota n. 61337, con la quale Settore manutenzione, dopo un sopralluogo effettuato congiuntamente al Comandante dei Carabinieri di Gallico, considerava non idonea la sede “ex Scuola primaria di San Giovanni di Sambatello (sez. 90);

VISTA la nota del settore manutenzione ed edilizia scolastica, prot. n. 209231 del 03/09/2025, con la quale si evidenziava il permanere delle situazioni di criticità relativamente agli istituti sopra citati;

CONSIDERATO che i succitati istituti scolastici sono sede dei seggi elettorali indicati;

RITENUTO NECESSARIO trasferire temporaneamente gli elettori delle sezioni interessate in altri luoghi idonei, come da verbale della Commissione Elettorale Circondariale n. 77 del 24/09/2025;

Comunicazione ufficiale sulle nuove sedi dei seggi elettorali

SI COMUNICA

la temporanea variazione dei locali adibiti a sezioni elettorali, così come segue:

Le sez. n. 100 – 101 – 126 e 137 dal “plesso Phytagoras” alla scuola primaria di Sant’Elia di Ravagnese ;

dal “plesso Phytagoras” alla ; Le sez. n. 59 e 134 dalla “Scuola primaria di Cannavò” alla Scuola secondaria e d’infanzia di Cannavò ;

dalla “Scuola primaria di Cannavò” alla ; Le sezioni 39-44-45-47-48-121-152 ex scuola “Galluppi”, presso la scuola Scopelliti ex scuola Larizza (già sede delle sezioni 14-46-157);

ex scuola “Galluppi”, presso la (già sede delle sezioni 14-46-157); Le sezioni 139 e 193 ex scuola “Vitrioli”, presso la scuola primaria Pascoli (già sede delle sezioni 15-17-140-150-181);

ex scuola “Vitrioli”, presso la (già sede delle sezioni 15-17-140-150-181); La sezione 90 scuola primaria S. Giovanni di Sambatello presso la scuola primaria e d’infanzia di Sambatello (già sede della sezione 88).

