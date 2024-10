Impresentabili Calabria, Cannizzaro difende Raffa: ‘Basta processi mediatici. Morra è nervoso?’

“Altro che impresentabile: Giuseppe Raffa, candidato di Forza Italia al consiglio regionale della Calabria, è una persona pulita e perbene. Si sta difendendo nel processo dove dimostrerà ogni tipo di estraneità rispetto alle accuse, e non ha subito alcuna condanna in decenni di onorata carriera politica al servizio del territorio: abbiamo piena fiducia nella magistratura”.

Lo afferma, tramite una nota ufficiale, il coordinatore provinciale di Forza Italia on. Francesco Cannizzaro.

“Raffa – al contrario – si è sempre distinto per numerose attività a tutela della legalità e non è mai stato coinvolto in scandali o inchieste nonostante abbia ricoperto a lungo ruoli di enorme responsabilità come il Sindaco f.f. della città di Reggio Calabria o il Presidente della Provincia reggina. È doveroso specificare la vicenda per cui il grillino Morra ha voluto barbaramente etichettare Raffa come “impresentabile”: il nostro candidato avrebbe acquistato, da Presidente della Provincia, copie di un libro dal valore di 20 euro. Durante il processo è già emersa la trasparenza della procedura amministrativa che evidentemente Morra disconosce”.