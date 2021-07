Regionali in Calabria, nuovo no di Ciconte. Intanto De Magistris...

"Io ho dato la mia disponibilità quando Jasmine Cristallo ed altri me l'hanno chiesto. Ma la mia disponibilità ha avuto un termine, questa sera è il termine ultimo. Ci hanno dimostrato, quelli che hanno gestito questa vicenda, una cosa molto interessante, e io li ringrazio. Ringrazio sia Graziano sia Boccia perché hanno dimostrato come si può perdere un'elezione, come non si fa un candidato".

Le parole rilasciate due giorni fa da Enzo Ciconte, storico e professore, sembrano palesarsi come una sentenza rispetto all'indisponibilità di essere il candidato del centrosinistra alle prossime elezioni in Calabria.

Il (nuovo) no di Ciconte si aggiunge alla lunga schiera di candidati che sono saltati uno dopo l'altro, con il centrosinistra che si ritrova a metà luglio senza aver ufficialmente indicato il profilo che dovrà vedersela con Occhiuto, Magorno, Tansi e De Magistris alle urne.

Proprio al sindaco di Napoli, in uno scenario ogni giorno sempre più volubile, è legato il rumors emerso nelle ultime ore. Ritrovata l'unità a 5 Stelle tra Conte e Grillo, il Pd potrebbe a sorpresa dirottare le proprie attenzioni proprio su De Magistris, nonostante in diverse occasioni entrambe le parti abbiano specificato come non era possibile immaginare di correre insieme alle regionali calabresi.

In un quadro politico che coinvolge le comunali proprio di Napoli, comune amministrato da De Magistris, Pd e 5 Stelle potrebbero a sorpresa ragionare a 360 gradi inserendo nella partita il sindaco campano. Un altro scenario, vedrebbe invece far compiere a De Magistris un passo indietro, in favore della candidatura unitaria di Anna Falcone.

Indiscrezioni e possibilità che volteggiano nell'aria indecisa di un Partito Democratico chiamato a non tergiversare più. In quest'ottica la settimana prossima dovrebbe essere quella decisiva, se non nell'ufficializzare almeno per stringere il cerchio e chiudere una telenovela che al momento sembra avere il solo scopo di regalare la contesa ad Occhiuto prima ancora che si aprano le danze.