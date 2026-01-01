Nel 2025 erogati quasi 400 mln agli agricoltori calabresi, Gallo: ‘Pilastro dell’economia’

“Essere tra le prime Regioni a erogare il Top Up è motivo di orgoglio e conferma l’efficienza amministrativa raggiunta” le parole dell'assessore

Ammontano a 383.511.314,77 euro le risorse complessivamente erogate nel corso del 2025 dalla Regione Calabria e da Arcea a favore degli agricoltori calabresi.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha comunicato questo importante risultato, sottolineando l’importanza del sostegno al comparto agricolo e della tempestività nei pagamenti.

Il sostegno all’agricoltura calabrese

“Parliamo di un volume di risorse importante”, ha dichiarato Gianluca Gallo, evidenziando l’impegno della Regione Calabria e di Arcea nel garantire liquidità, certezze e continuità operativa alle aziende agricole. Gallo ha anche ricordato che l’agricoltura calabrese rappresenta un pilastro strategico dell’economia regionale, e i numeri dimostrano l’efficacia del lavoro svolto per sostenere il settore.

Dettaglio delle erogazioni

Le risorse erogate sono suddivise come segue:

82.980.880,58 euro per la Domanda Unica (anticipi e saldi)

per la (anticipi e saldi) 181.370.495,71 euro per il PSR (misure a superficie e strutturali)

per il (misure a superficie e strutturali) 89.204.085,70 euro per il PSP (anticipi e saldi)

per il (anticipi e saldi) 19.000.000,00 euro per il Top Up

per il 1.438.410,46 euro per l’ OCM Miele

per l’ 324.236,02 euro per l’ OCM Patate

per l’ 1.243.328,09 euro per i Programmi operativi

per i 6.479.351,85 euro nell’ambito del PNRR

nell’ambito del 902.806,23 euro per la Gestione del rischio

Top Up: un dato significativo

Un dato particolarmente significativo riguarda i fondi Top Up, per i quali la Calabria si colloca tra le prime Regioni italiane per le erogazioni. Questo risulta un motivo di orgoglio e conferma l’efficienza amministrativa raggiunta.

“Essere tra le prime Regioni a erogare il Top Up è motivo di orgoglio e conferma l’efficienza amministrativa raggiunta”, ha concluso l’assessore Gallo, promettendo di accelerare ulteriormente i pagamenti e di rafforzare il sostegno al settore primario.