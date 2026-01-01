Nel 2025 erogati quasi 400 mln agli agricoltori calabresi, Gallo: ‘Pilastro dell’economia’
“Essere tra le prime Regioni a erogare il Top Up è motivo di orgoglio e conferma l’efficienza amministrativa raggiunta” le parole dell'assessore
01 Gennaio 2026 - 08:00 | Comunicato Stampa
Ammontano a 383.511.314,77 euro le risorse complessivamente erogate nel corso del 2025 dalla Regione Calabria e da Arcea a favore degli agricoltori calabresi.
L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha comunicato questo importante risultato, sottolineando l’importanza del sostegno al comparto agricolo e della tempestività nei pagamenti.
Il sostegno all’agricoltura calabrese
“Parliamo di un volume di risorse importante”, ha dichiarato Gianluca Gallo, evidenziando l’impegno della Regione Calabria e di Arcea nel garantire liquidità, certezze e continuità operativa alle aziende agricole. Gallo ha anche ricordato che l’agricoltura calabrese rappresenta un pilastro strategico dell’economia regionale, e i numeri dimostrano l’efficacia del lavoro svolto per sostenere il settore.
Dettaglio delle erogazioni
Le risorse erogate sono suddivise come segue:
- 82.980.880,58 euro per la Domanda Unica (anticipi e saldi)
- 181.370.495,71 euro per il PSR (misure a superficie e strutturali)
- 89.204.085,70 euro per il PSP (anticipi e saldi)
- 19.000.000,00 euro per il Top Up
- 1.438.410,46 euro per l’OCM Miele
- 324.236,02 euro per l’OCM Patate
- 1.243.328,09 euro per i Programmi operativi
- 6.479.351,85 euro nell’ambito del PNRR
- 902.806,23 euro per la Gestione del rischio
Top Up: un dato significativo
Un dato particolarmente significativo riguarda i fondi Top Up, per i quali la Calabria si colloca tra le prime Regioni italiane per le erogazioni. Questo risulta un motivo di orgoglio e conferma l’efficienza amministrativa raggiunta.
“Essere tra le prime Regioni a erogare il Top Up è motivo di orgoglio e conferma l’efficienza amministrativa raggiunta”, ha concluso l’assessore Gallo, promettendo di accelerare ulteriormente i pagamenti e di rafforzare il sostegno al settore primario.