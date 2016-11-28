City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Regione Calabria: 500 mila euro per la valorizzazione dei prodotti a Km 0

Un capitolo da 500 mila euro nel bilancio 2017 della Regione Calabria aiuta i comuni a creare mercati per i prodotti agroalimentari e artigianali locali

28 Novembre 2016 - 14:08 | di Redazione

Prodotti agroalimentari reggini e aspromontani promossi da Fare Calabria a Merano

Nel bilancio di previsione 2017 approvato la settimana scorsa dalla giunta regionale, tra le altre scelte, su proposta del Presidente Oliverio, è stato istituito un apposito capitolo di bilancio di 500 mila euro a sostegno dei comuni per la istituzione e l’organizzazione di mercati comunali per la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari e artigianali locali.

“Valorizzare i prodotti a “km Zero” – afferma il presidente della Giunta regionale – significa consentire ai produttori e alle nostre aziende agricole, ai nostri artigiani e alle piccole e medie imprese di poter incontrare i consumatori direttamente, abbattendo ogni intermediazione. Il nostro obiettivo è quello di aiutare i comuni ad attrezzare all’interno o a ridosso dei centri abitati aree adeguate fornite di servizi, accessibili all’utenza e tali da consentire condizioni di sicurezza igienico sanitaria e ambienti idonei. Con il Piano di Sviluppo Rurale abbiamo definito una strategia e destinato importanti risorse in direzione della produzione biologica e di qualità da parte delle nostre aziende.

“Con l’istituzione di questo fondo a sostegno dei comuni per l’organizzazione dei mercati a “km Zero” – conclude Oliverio – intendiamo dare il via ad una precisa strategia, che ha l’obiettivo di determinare le condizioni di un incontro diretto tra produttori e consumatori. Impegnarsi per accrescere lo spazio dei nostri prodotti agroalimentari nei consumi interno della nostra regione è un obiettivo importante che consente un duplice vantaggio per le aziende e per l’utenza”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

AgricolturaMario OliverioRegione Calabria Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?