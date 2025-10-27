Regione Calabria, proclamazione degli eletti: Tridico assente. E’ a Washington

Pasquale Tridico non ci sarà oggi in occasione della proclamazione degli eletti.

Alla cerimonia, che si terrà presso il Tribunale di Catanzaro, il candidato alla presidenza della Regione Calabria del campo largo del centrosinistra sarà assente.

Tridico è attualmente impegnato a Washington per un vertice ufficiale tra Unione europea e Stati Uniti. In qualità di eurodeputato, il professore di Scala Coeli guida la delegazione del Parlamento europeo presso il Congresso e la Casa Bianca nell’ambito dei lavori della Commissione Fisco, dedicata al dialogo transatlantico sulle politiche fiscali. Un tema di particolare attualità, legato al confronto sulla tassazione dei servizi digitali e alle tensioni commerciali in materia di dazi.

L’ex presidente dell’Inps tornerà in Calabria per l’insediamento del nuovo Consiglio regionale, occasione in cui annuncerà la sua scelta sul futuro politico. Futuro che, come abbiamo scritto sulle nostre pagine, appare ormai scontato.