Regione Calabria, oggi la proclamazione degli eletti: ‘Occhiuto-bis’ al via
Roberto Occhiuto sarà ufficialmente proclamato presidente della Regione Calabria.
27 Ottobre 2025 - 09:07 | di Redazione
È arrivato il giorno della proclamazione ufficiale dei nuovi consiglieri regionali della Calabria. Da questo momento decorreranno i dieci giorni previsti per la convocazione della prima seduta d’Aula e l’avvio della nuova legislatura, guidata dal presidente riconfermato Roberto Occhiuto.
Dopo le elezioni del 5 e 6 ottobre, la Regione compie oggi uno dei passaggi fondamentali per rimettere in moto la propria macchina istituzionale. Alle 11:30, presso il Tribunale di Reggio Calabria (Cedir), saranno proclamati gli eletti nella circoscrizione Sud, scelti attraverso il sistema proporzionale.
Si tratta del primo atto concreto che sancisce la ricostituzione del Consiglio regionale, a più di due settimane dal voto. Da qui partirà la nuova fase politica: la convocazione della seduta inaugurale, l’elezione del presidente del Consiglio, la formazione della Giunta e l’assegnazione delle deleghe. Passaggi indispensabili per restituire piena operatività alla Regione dopo giorni di attesa e transizione.
Occhiuto verso il secondo mandato
La proclamazione degli eletti segna anche un momento chiave per la definizione del nuovo assetto di Palazzo Campanella e per il ritorno alla normalità amministrativa.
Nel pomeriggio, alle ore 15, Roberto Occhiuto sarà ufficialmente proclamato presidente della Regione Calabria, confermato per la seconda volta dopo la netta affermazione alle urne del 5 e 6 ottobre.