Arriva la reliquia di S. Carlo Acutis nelle parrocchie reggine

Domenica 23 novembre le parrocchie di Montebello Jonico e Masella accoglieranno la reliquia di S.Carlo Acutis. Carlo Acutis è stato proclamato santo nell’anno del Giubileo 2025, anno santo dedicato alla speranza! Ho fortemente voluto le reliquie di S. Carlo Acutis – ci dice il parroco don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello – perché l’intera esistenza di questo ragazzo è un segno di speranza. S.Carlo Acutis ha scelto Gesù come modello e compagno di viaggio per scrivere la sua storia. Il suo segreto è stato di mettere Gesù al centro e l’Eucaristia. Carlo chiama l’Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Carlo ha inventato un personalissimo kit, chiamato “kit per diventare santi”. Questo kit si sviluppa in alcuni punti:

Il “kit per diventare santi”

un grande desiderio di santità ;

; vivere ogni giorno la S.Messa e la Comunione ;

e la ; recitare ogni giorno il S.Rosario ;

; una razione giornaliera di Parola di Dio ;

; un po’ di Adorazione ;

; la Confessione tutte le settimane;

tutte le settimane; la disponibilità a rinunciare a qualcosa per gli altri;

Speranza, testimonianza e il messaggio ai giovani

Mi auguro che ogni giovane imitando S.Carlo sia segno di speranza, pellegrino di speranza… Carlo ci ha insegnato la strada, seguiamo le sue orme e mettiamo Cristo al centro. <blockquote>“Dio ha scritto per ognuno di noi una storia unica e irripetibile, ma ci ha lasciato la libertà di scriverne la fine”.</blockquote> Carissimi giovani – conclude don Giovanni Zampaglione nella sua riflessione – scegliete Cristo come modello e compagno per scrivere la vostra storia. Le reliquie “ex capillis” di Carlo Acutis – sostiene il dottor Nicola Raffa – sono ciuffi dei suoi capelli che sono venerati in varie chiese e santuari nel mondo.