Arriva la reliquia di S. Carlo Acutis nelle parrocchie reggine
Don Zampaglione presenta l’arrivo della reliquia “ex capillis” di Carlo Acutis
14 Novembre 2025 - 11:47 | Comunicato Stampa
Domenica 23 novembre le parrocchie di Montebello Jonico e Masella accoglieranno la reliquia di S.Carlo Acutis. Carlo Acutis è stato proclamato santo nell’anno del Giubileo 2025, anno santo dedicato alla speranza! Ho fortemente voluto le reliquie di S. Carlo Acutis – ci dice il parroco don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello – perché l’intera esistenza di questo ragazzo è un segno di speranza. S.Carlo Acutis ha scelto Gesù come modello e compagno di viaggio per scrivere la sua storia. Il suo segreto è stato di mettere Gesù al centro e l’Eucaristia. Carlo chiama l’Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Carlo ha inventato un personalissimo kit, chiamato “kit per diventare santi”. Questo kit si sviluppa in alcuni punti:
Il “kit per diventare santi”
- un grande desiderio di santità;
- vivere ogni giorno la S.Messa e la Comunione;
- recitare ogni giorno il S.Rosario;
- una razione giornaliera di Parola di Dio;
- un po’ di Adorazione;
- la Confessione tutte le settimane;
- la disponibilità a rinunciare a qualcosa per gli altri;
Speranza, testimonianza e il messaggio ai giovani
Mi auguro che ogni giovane imitando S.Carlo sia segno di speranza, pellegrino di speranza… Carlo ci ha insegnato la strada, seguiamo le sue orme e mettiamo Cristo al centro. <blockquote>“Dio ha scritto per ognuno di noi una storia unica e irripetibile, ma ci ha lasciato la libertà di scriverne la fine”.</blockquote> Carissimi giovani – conclude don Giovanni Zampaglione nella sua riflessione – scegliete Cristo come modello e compagno per scrivere la vostra storia. Le reliquie “ex capillis” di Carlo Acutis – sostiene il dottor Nicola Raffa – sono ciuffi dei suoi capelli che sono venerati in varie chiese e santuari nel mondo.