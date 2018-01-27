Rende-Vis vale il secondo posto

Ultima partita di regular season per la Barbecue Vis Reggio Calabria, impegnata domani a Cosenza contro la Bim Bum Basket Rende. Si tratta di un autentico spareggio per il secondo posto. Le due squadre, infatti, occupano attualmente la seconda piazza della graduatoria in coabitazione, a 2 soli punti dalla capolista Lamezia. Chi vincerà chiuderà al secondo posto e potrà giocare in casa il match della fase a orologio. Un vantaggio non da poco, che entrambe le compagini proveranno a conquistare sul parquet bruzio.

I ragazzi di coach Polimeni hanno metabolizzato senza far drammi la sconfitta di sette giorni fa contro Lamezia e guardano con rinnovata fiducia al futuro. Rizzieri e compagni hanno voglia di riscatto immediato e il test contro i cosentini arriva al momento giusto per saggiare il potenziale della squadra.

Fortunato Barrile, play/guardia dei reggini, presenta così l’incontro: “Sarà una partita completamente diversa rispetto a quella del girone di andata. Sul proprio campo Rende è un’altra squadra, ancora imbattuta e capace di collezionare, fra gli altri, lo scalpo di Lamezia. Per vincere dovremo fare una prestazione diversa rispetto alla scorsa settimana. Dovremo essere più attenti, più cinici, meno spreconi, ponendo le nostre qualità individuali al servizio della squadra”.

Palla a due domani, domenica 28 gennaio, ore 18, al PalaFerraro di Cosenza.

All’andata i reggini s’imposero nettamente al PalaBotteghelle 88 a 53, con l’ex Skurdauskas, autore di 24 punti, in grande spolvero.

Arbitrerà la coppia tutta lametina composta da Antonio Caputo e Christian Cozzoli.