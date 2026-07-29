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Rendiconto parificato, Occhiuto: ‘Avanzo di amministrazione tra i più alti d’Italia’

"Una dimostrazione che questa regione è stata governata con grande attenzione verso la sostenibilità dei conti" le parole del Presidente

29 Luglio 2026 - 14:12 | Comunicato stampa

Consiglio Regionale Presidente Roberto Occhiuto ()

“Abbiamo un avanzo di amministrazione tra i più alti d’Italia, 300 milioni di euro, a dimostrazione del fatto che questa regione è stata governata con grande attenzione verso la sostenibilità dei conti”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto regionale.

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“E anche sui diversi ambiti trattati dalla Corte dei Conti – ha aggiunto – ogni anno è un po’ meglio. Nel senso che la Corte dei Conti per lavoro, per statuto deve evidenziare le criticità ma ogni anno oltre alle ombre evidenzia anche crescenti luci. Questo ci è di stimolo per andare avanti con maggiore impegno e determinazione”.  

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