“Europa a casa”, Princi: ‘Siamo sulla strada giusta. Al lavoro per potenziare il servizio’

È disponibile online il report di giugno di “Europa a casa”, il servizio ideato e promosso dall’europarlamentare calabrese Giusi Princi con l’obiettivo di rendere le opportunità europee di finanziamento accessibili a tutti.

Il report di questo mese, consultabile sulla piattaforma ufficiale www.europaacasa.eu, raccoglie bandi e finanziamenti europei destinati a una vasta platea di beneficiari ed evidenzia in particolare opportunità strategiche rivolte alla Calabria e al Sud, attraverso avvisi finalizzati a promuovere innovazione, sostenibilità e valorizzazione del patrimonio culturale.

Tra questi, figurano bandi a supporto delle imprese, con investimenti in efficienza energetica o nei progetti di internazionalizzazione, iniziative volte a favorire l’innovazione tecnologica in enti pubblici e privati, progetti di rigenerazione demografica nei piccoli comuni e finanziamenti destinati a iniziative di valorizzazione della musica popolare tradizionale, con il coinvolgimento di artisti, cori e giovani talenti. Strumenti concreti per stimolare l’economia, la cultura e l’innovazione in Calabria e nelle regioni del Sud.

Il report viene pubblicato con cadenza mensile ed è articolato in sezioni tematiche che raccolgono in modo chiaro e sintetico le informazioni sui bandi, con link per accedere agli avvisi diretti e indiretti (pubblicati e gestiti dall’Unione Europea o promossi a livello nazionale e nelle regioni del Sud).

“Il successo di Europa a casa – evidenzia Giusi Princi – conferma la necessità di avere uno strumento in grado di rendere comprensibili e accessibili le opportunità europee, affinché possano essere colte concretamente dai nostri territori.

L’obiettivo del servizio è colmare un divario informativo e rendere l’Europa più vicina ai cittadini. Oggi – prosegue – le tante interazioni dimostrano che siamo sulla strada giusta. Il mio impegno continua – aggiunge – al fine di potenziare sempre più questo servizio, perché diventi un punto di riferimento stabile per chi cerca opportunità e strumenti per crescere, innovare e costruire il futuro”.

“Europa a casa” prevede anche un’azione di supporto e orientamento. Tutti gli interessati possono formulare quesiti inerenti a bandi attivi o richiedere ulteriori informazioni utilizzando l’indirizzo e-mail dedicato (giusiprinci@europaacasa.eu) o il numero per i messaggi Whatsapp (+39 376 262 8177). Tramite esperti in europrogettazione vengono garantite risposte approfondite personalizzate alle esigenze di ciascuno.